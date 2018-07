Botafogo joga contra o Friburguense com equipe reserva

RIO - Com a cabeça na Copa Libertadores, o técnico Eduardo Hungaro irá escalar o Botafogo com jogadores reservas na partida contra o Friburguense, neste sábado, às 17 horas, no estádio de Moça Bonita, de propriedade do Bangu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Os titulares serão poupados em função do jogo contra o San Lorenzo, da Argentina, pela competição continental, que ocorrerá na terça-feira.

Após se recuperar de lesão, Bolatti volta ao time contra o Friburguense e terá a oportunidade de retomar o ritmo de jogo e se colocar em condições de atuar na Libertadores. Mas, no momento, o jogador está focado no Estadual. "Tenho que ir com calma. Estou voltando de lesão agora e preciso pegar ritmo. Para mim, vai ser bom, mas claro que todo mundo quer jogar a Libertadores. Mas ainda temos o jogo contra o Friburguense antes de enfrentar o San Lorenzo".

Bolatti também reclamou do horário da partida, que será realizada às 17 horas, momento em que o sol ainda está forte - isso em um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, Bangu, onde fica o estádio de Moça Bonita. "Esse horário mata a gente. Mas vamos ter que trabalhar o jogo e ser inteligentes porque o calor afeta a gente", reclamou o volante.

Outra novidade para o jogo pode ser a entrada do lateral-esquerdo Alano, dos juniores do Botafogo, que pode entrar devido a uma lesão de Anderson. Junior César, recém-contratado pelo clube alvinegro, ainda não tem condições para atuar.