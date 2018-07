Botafogo joga contra o Macaé sonhando com a Taça Guanabara

Já garantido na semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo enfrenta o Macaé nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Engenhão, no Rio, pela 15.ª e última rodada, sonhando em conquistar o título da Taça Guanabara (primeira fase). Para tanto, o time terá que vencer o jogo e torcer por um tropeço do Flamengo, que joga no mesmo horário diante do Nova Iguaçu.

Mesmo com a goleada por 4 a 1 sobre o Madureira no último domingo, o técnico René Simões decidiu mexer no time. O meia Tomas, que chegou a ser vaiado no fim de semana, perdeu o lugar na equipe. Fernandes irá assumir a vaga no meio de campo.

Quem também pode ficar fora do time titular é o lateral-direito Gilberto, que no último treino antes da partida atuou entre os reservas. Já o volante Willian Arão e o atacante Bill foram poupados, mas não são problema para a partida.