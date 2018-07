Botafogo joga em casa contra o Madureira em partida decisiva

A grande partida da 14.ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, claro, é o clássico entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. Mas Botafogo e Madureira fazem neste domingo, às 16 horas, no estádio Engenhão, no Rio, um jogo igualmente importante em termos de classificação. Os dois times estão no G-4 e, dependendo do resultado das duas últimas partidas, podem tanto chegar à liderança quanto ficarem de fora das semifinais.

Vice-líder, o Botafogo soube na última sexta-feira que precisará se virar sem o goleiro Jefferson nesta reta final. O goleiro está com problemas no joelho direito e poderá até mesmo passar por uma artroscopia. Além dele, neste domingo o time deverá ter as ausências de Marcello Mattos, Diego Jardel, Cidinho e Rodrigo Pimpão, que se recuperam de lesão e fizeram apenas atividades físicas na sexta.

Assim, quem pode ter nova chance no time é o volante Airton. O jogador vinha treinando em separado, mas foi relacionado na atividade de sexta-feira. A tendência, no entanto, é que fique no banco de reservas.

Terceiro colocado no Estadual, o Madureira quer surpreender o Botafogo. O técnico Toninho Andrade espera um jogo aberto e considera que o gramado do Engenhão vai favorecer o estilo de jogo de sua equipe. "Vamos jogar em um campo com dimensões muito boas. O Madureira tem se apresentado muito bem nesses tipos de campo", declarou.