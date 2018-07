Botafogo joga mal e fica no empate sem gols com Bangu

RIO - O Botafogo jogou mal e somente empatou nesta quinta-feira com o Bangu por 0 a 0, no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O time alvinegro nem de longe repetiu a boa atuação da estreia, no último domingo, quando derrotou o Duque de Caxias, no Engenhão, por 3 a 0. Agora, o Botafogo está fora da zona de classificação no Grupo A da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, atrás de Vasco e Friburguense.

Neste domingo, os botafoguenses terão o clássico contra o Fluminense, no Engenhão. O técnico Oswaldo de Oliveira espera poder contar com o meia holandês Clarence Seedorf, que ainda não jogou em 2013. A volta do ídolo da torcida se tornou ainda mais necessária após o fraco futebol desta quinta: o Bangu teve mais chances de marcar que o Botafogo.

Na semana marcada pela troca pública de farpas entre o atacante Loco Abreu, agora no Nacional (Uruguai), e Oswaldo de Oliveira, o técnico do Botafogo ainda teve de ouvir a torcida gritar várias vezes o nome do uruguaio no estádio. "Eles estão acostumados a jogar neste campo pesado, neste sol, mas isso não é desculpa. Devíamos ter sido um pouco mais agressivos", disse o zagueiro Dória, de volta após o fiasco da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. "Não levar gol hoje (quinta) foi o mais importante". Durante o dia, o Botafogo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Edilson, ex-Grêmio, por um ano.

O JOGO

Ao contrário do Botafogo, o Bangu conseguiu criar chances claras de gol, ainda que poucas, principalmente nas investidas do atacante Hugo. A única boa oportunidade do time alvinegro foi aos 32 minutos do primeiro tempo: Fellype Gabriel ganhou a bola no ataque e cruzou; Bruno Mendes desviou de peixinho e a bola passou perto. O Bangu deu o troco em lance semelhante com Alexandro de cabeça, a bola raspou a trave e saiu.

No segundo tempo, Hugo voltou a aprontar. Aos 7 minutos, levou a bola, driblou Bolívar e bateu forte de fora da área; Jefferson desviou com a ponta dos dedos. O Botafogo seguiu criando pouco e, aos 25, foi de novo o Bangu que quase marcou: Bruno Santos tocou para Alexandro, dentro da área; ele bateu forte, a bola passou perto e saiu. O empate acabou saindo mais injusto para o Bangu que para o Botafogo.

BANGU 0 x 0 BOTAFOGO

BANGU - Getúlio Vargas; Celsinho (Thiago Eleutério), Raphael Azevedo, Carlos Renan e Bruno Santos; Mayaro, Ives (Gabriel Galhardo), André Barreto e Gilmar (Eudes); Hugo e Alexandro. Técnico: Cleimar Rocha.

BOTAFOGO - Jefferson; Gilberto, Dória, Bolívar, Lima (Júlio César); Marcelo Mattos, Jadson (Jeferson), Andrezinho, Lodeiro e Fellype Gabriel (Henrique); Bruno Mendes. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Gilmar (Bangu); Jadson (Botafogo).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA - R$ 58.800,00.

PÚBLICO - 2.769 pagantes.

LOCAL - Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).