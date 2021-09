Botafogo joga mal, empata com Vitória e fica a cinco pontos do Coritiba

O Botafogo fez um jogo ruim e ficou apenas no empate sem gols diante do Vitória, na noite desta quarta-feira, no Barradão, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, desperdiçando grande oportunidade de se aproximar do líder Coritiba.

Com o resultado, o Botafogo ficou estacionado na segunda posição, com 48 pontos, cinco do Coritiba. CRB, 47, e Avaí, 46, fecham o G-4. Já o Vitória segue na zona de rebaixamento, com 26, na 18ª posição. O Brusque, primeiro fora da degola, tem 29.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Vitória e Botafogo

Ameaçado de rebaixamento, o Vitória se fechou por completo para tentar segurar uma das sensações do Campeonato Brasileiro da Série B. O time baiano teve um começo um pouco turbulento, com boas oportunidades do adversário, mas ajustou sua marcação e acabou anulando os pontos fortes da equipe carioca.

Buscando um contra-ataque, o Botafogo encontrou dificuldade na criação e não conseguiu fazer a infiltração pelo meio. Sem buscar o 'facão', o time carioca acabou caindo na armadilha do Vitória, que chegou a criar duas oportunidades de gol, mas sem muita efetividade. Do lado alvinegro, Diego Gonçalves e Marco Antônio eram os jogadores mais lúcidos.

O Botafogo voltou para o segundo tempo sem intensidade, ainda pior do que na primeira etapa. O Vitória, então, começou a gostar do jogo e se expôs mais. Manoel teve a chance de marcar, mas a cabeçada foi para fora. Logo na sequência, Diego Loureiro falhou, porém, novamente o time baiano não conseguiu colocar a bola para dentro.

O jogo ganhou emoção aos 24 minutos, quando Kanu fez uma dura falta e acabou expulso. Mas a superioridade numérica não durou muito tempo. Samuel, que acabara de entrar - aos 34 - acertou o braço no rosto do adversário e recebeu o vermelho direto.

Com dez para cada lado novamente, o Botafogo foi para o abafa e chegou a marcar com Rafael Moura, mas o árbitro acabou anulando o lance e marcando impedimento do jogador. Com isso, o empate acabou sendo decretado.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Goiás no sábado, às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 19h, o Botafogo recebe o Avaí, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 BOTAFOGO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raul Prata (Van), Wallace Reis, Mateus Moraes e Renan Luís; Pablo Siles (Caíque Souza), João Pedro, Guilherme Rend (Samuel), Bruno Oliveira (Gabriel Bispo) e Roberto; Manoel. Técnico: Wagner Lopes.

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Jonathan (Daniel Borges), Kanu, Gilvan e Carlinhos; Luís Oyama, Barreto, Marco Antônio (Warley), Chay (Ewerton) e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Rend, Pablo Siles e Raul Prata (Vitória); Marco Antônio (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Samuel (Vitória); Kanu (Botafogo).

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).