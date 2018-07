Botafogo joga para reencontrar caminho das vitórias

A sequência negativa deixou o Botafogo com 40 pontos, 10 atrás do quarto colocado Vasco. Agora, o time não depende mais de suas próprias forças, precisa também "secar" os concorrentes. Para piorar a situação, o adversário deste domingo é o embalado Grêmio, que assumiu a segunda posição e luta para alcançar o líder Fluminense.

Uma importante arma botafoguense no Olímpico deve ser o volante Renato. Sem jogar desde o dia 2 de setembro, quando sofreu lesão muscular na coxa esquerda, ele está recuperado e à disposição de Oswaldo de Oliveira. Jogador fundamental no esquema do Botafogo, por dar equilíbrio ao meio-de-campo, deve ficar como opção para o segundo tempo - ainda está fora da forma física ideal.

Apesar de contar com a volta de Renato, o Botafogo não terá o zagueiro Fábio Ferreira, vetado com dores no tornozelo direito. Assim, a zaga será formada por Antônio Carlos e Dória. Outro desfalque é o goleiro Jefferson, que está com a seleção brasileira na Europa, o que abre novamente espaço para Renan ocupar o gol botafoguense.