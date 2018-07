Botafogo joga últimas chances de vaga na Libertadores Em um dos poucos jogos da 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro que prometem alguma emoção, Sport e Botafogo entram em campo neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, com objetivos claros e opostos. O clube pernambucano precisa vencer para continuar na luta contra o rebaixamento. Já ao carioca também não interessa outro resultado que não a vitória. O time alvinegro ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores.