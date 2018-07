Botafogo jogará em São Januário por vaga nas semifinais A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou nesta segunda-feira os locais e horários dos jogos da última rodada da Taça Rio. Disputando as duas vagas do grupo B nas semifinais, Fluminense, Olaria e Botafogo entram em campo no domingo, às 16h, enquanto o Duque de Caxias joga antes, às 15h30, mesmo também brigando diretamente.