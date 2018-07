Botafogo lamenta empate, mas ainda confia na vaga

Depois do empate com o Ceará, por 2 a 2, na noite de quarta-feira, em Fortaleza, o técnico Joel Santana admitiu que o Botafogo está definitivamente fora da briga pelo título do Brasileirão. No entanto, ele afirmou que, com a equipe na quarta colocação na competição, o sonho de conseguir uma vaga na Libertadores está motivando os jogadores.

"É momento de vencer, trabalhar e convocar a torcida. Apesar das dificuldades, estamos entre os quatro. Precisamos de um trabalho bem feito dentro de casa para ter uma vantagem contra o Grêmio no último jogo. Estamos perto de um sonho, temos o aval de todos aqui dentro, e vamos trabalhar para alcançá-lo", declarou Joel.

Caso termine o Brasileirão na quarta posição, o Botafogo dependerá do resultado da Copa Sul-Americana. Se o campeão do torneio continental for brasileiro, a equipe carioca estaria fora da Libertadores. Até por isso, Joel lamentou tanto o empate contra o Ceará e a perda da chance de encostar nos três primeiros colocados, que garantem a vaga sem depender de ninguém.

"Poderíamos ter vencido, mas é difícil jogar aqui. Fizemos muita besteira no primeiro tempo e pagamos por isso. Besteira é maneira de dizer. Sabíamos o ponto forte que eles tinham. Erramos duas vezes, dois gols deles. Depois, tivemos que correr atrás do prejuízo. E faltou um pouquinho de tranquilidade aos nossos atacantes para vencermos", analisou Joel, ao comentar o empate com o Ceará.

O Botafogo terá agora dez dias para se preparar para seu próximo confronto. A equipe volta a campo apenas no dia 21 de novembro, quando enfrentará o Internacional, no Engenhão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.