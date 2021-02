Botafogo lamenta lançamento precoce de jovens: 'Não é a melhor situação'

Com um time formado basicamente por jovens, o Botafogo sofreu mais uma dura derrota, dessa vez para o Grêmio, que o goleou por 5 a 2, na noite de segunda-feira, no Engenhão, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo Lúcio Flávio, que dirigiu o time interinamente, reconheceu que este não é o melhor momento para lançar promessas das divisões de base.

"É óbvio que não é a melhor situação para colocar esses garotos. Nenhum deles precisaria passar por isso. Infelizmente, é uma situação que o futebol às vezes nos traz. De uma forma geral, mais uma vez eles fizeram um bom jogo. A tendência é a continuidade deles, até para que possam ganhar mais minutagem", disse.

Apesar do cenário adverso, Lúcio Flávio apontou que o momento pode ser importante para o amadurecimento de alguns jovens do Botafogo. Diante do Grêmio, por exemplo, Rafael Navarro, de 20 anos, se destacou. Foi o jogador mais perigoso do setor ofensivo e ainda marcou um gol.

"Os meninos da base estão sendo experimentados, muitos deles têm tido boa performance, é importante que isso aconteça. Estão vivenciando o momento no profissional, situação diferente do que vivenciaram na base. Aos poucos, vão entendendo o processo no profissional. É tirar essa carga dos meninos, nenhum deles tem culpa do momento do clube. Vamos dar apoio", acrescentou o interino.

Assim, Lúcio Flávio tirou a pressão sobre os jovens. Encarou a derrota como um resultado natural e avaliou que este não é o momento para cobranças. "Sabíamos que teríamos uma grande dificuldade. Procuramos manter a mesma equipe dos últimos jogos. Em razão do número grande de jogadores jovens, sabíamos que teríamos uma enorme dificuldade. A postura dos meninos vem sendo muito boa e proveitosa. São garotos que até pouco tempo atrás sequer estavam trabalhando no profissional", acrescentou.

Rebaixado na última sexta-feira com a derrota para o Sport, o Botafogo demitiu Eduardo Barroca no dia seguinte e está em busca de um novo treinador. O time voltará a jogar no sábado, quando vai visitar o Goiás, no estádio da Serrinha, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A diretoria vem trabalhando para tentar o mais breve anunciar o próximo treinador e, quando esse profissional for escolhido, contará com meu apoio e de todos os profissionais. Vamos passar todas as informações necessárias, fazer com que esse profissional entenda que a vinda dele será para agregar e enfrentar um desafio, primeiro de trabalhar com esses garotos que estão surgindo com muitos valores bons para evoluírem. Além do treinador, o clube já vem trabalhando com possibilidades de contratações de jogadores. Da nossa parte, esse profissional vai ter a melhor condição para trabalhar", concluiu Lúcio Flávio.