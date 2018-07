Botafogo leva estreia no Brasileirão contra o São Paulo para Volta Redonda

Botafogo e São Paulo se enfrentam no domingo, dia 15, às 11 horas, num dos dois jogos matutinos da primeira rodada - o outro é Santa Cruz x Vitória. O confronto vai marcar o retorno do Botafogo à Série A do Brasileiro.

Volta Redonda será a casa principal do Flamengo durante o torneio e receberá o clube rubro-negro no sábado, 14, às 16 horas, em confronto diante do Sport. Outros sete jogos do Fla no primeiro turno estão inicialmente agendados para o Raulino de Oliveira.

O Botafogo terá o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, como sua casa durante o Brasileiro. Mas o local, que pertence à Portuguesa-RJ, precisa de obras estruturais e, para ser liberado pela CBF, depende da construção de arquibancadas provisórias. A tendência é que o estádio só fique apto para a Série A a partir da sétima rodada.