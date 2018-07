Botafogo leva jogo com Atlético-MG para Brasília

Com as rendas do Maracanã penhoradas, o Botafogo aceitou levar para Brasília a sua última partida no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, dia 7 de dezembro, um domingo. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a alteração na tabela é causada por um "acordo comercial" e teve aval das federações locais do Rio e do Distrito Federal.

O jogo pode acontecer com o Botafogo já rebaixado. Afinal, a equipe carioca só chega à última rodada com possibilidades de escapar da Série B caso, no sábado, o Palmeiras perca para o Inter, em Porto Alegre, e o Vitória não passe de um empate com o Flamengo, na Arena da Amazônia. Aí, o Botafogo terá que vencer o Santos, domingo, na Vila Belmiro.

Assim, são grandes as chances de a partida em Brasília não valer nada, até porque o Atlético Mineiro já está garantido na Libertadores pelo título na Copa do Brasil e não tem mais interesse no Brasileirão.

Só este ano o Botafogo já levou três jogos para Brasília. Reuniu 29 mil pagantes no clássico contra o Fluminense e 24 mil diante do São Paulo, quando a torcida era predominantemente tricolor. Desde a 28.ª rodada, já mandou partidas em Manaus (Corinthians e Flamengo), Volta Redonda (Sport e Atlético-PR) e São Januário (Figueirense). O último jogo como mandante no Maracanã foi em 8 de outubro.