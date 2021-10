Botafogo leva sufoco, empata com Cruzeiro e perde a chance de liderar a Série B

Em um confronto tradicional de Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Botafogo empataram sem gols nesta terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada da Série B. Com o resultado, os cariocas perderam a chance de assumir a liderança provisória.

O Botafogo se manteve na vice-liderança com 52 pontos, a dois do Coritiba. O time do técnico Enderson Moreira ainda poderá perder o segundo lugar até o complemento da rodada. O Cruzeiro, por sua vez, ganhou uma posição e chegou ao 11º lugar com 39 pontos, a nove da degola e a nove do G-4 - a zona de acesso. Esse foi o quarto jogo dos mineiros sem derrota.

Leia Também Confira como foi o empate sem gols entre Cruzeiro e Botafogo

O Cruzeiro não fez gol, mas amassou o Botafogo no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Thiago recebeu na pequena área e mandou um petardo. A bola acertou a rede pelo lado de fora. O time mineiro seguiu em cima e assustou aos 19 em cabeçada firme de Thiago. Diego Loureiro defendeu.

No minuto seguinte, Léo aproveitou falta batida por Giovanni e cabeceou na rede em cima do travessão. Giovanni voltou a aparecer aos 46 minutos em falta que Diego Loureiro espalmou. No rebote, Vitor Leque bateu por cima. Por fim, aos 49, Giovanni cobrou escanteio na cabeça de Léo Santos que assustou o goleiro do Botafogo.

O Botafogo acordou no segundo tempo e foi para cima do Cruzeiro. Aos nove minutos, Chay cobrou escanteio e Rafael Navarro cabeceou à queima roupa para grande defesa de Fábio. Os cariocas se animaram e voltaram a assustar três minutos depois. Diego Gonçalves ficou na frente de Fábio e bateu cruzado, mas Rafael Navarro não alcançou.

O Cruzeiro respondeu aos 16 minutos. Giovanni finalizou cruzado e Diego Loureiro defendeu. O time mineiro se animou e voltou a fazer Diego Loureiro trabalhar em uma bomba de Rafael Sóbis aos 25. No lance seguinte, aos 26, Carli quase fez gol contra. Brock pegou a bola e mandou para a fora. Antes do apito final, aos 50 minutos, Keké recebeu e, mesmo com o goleiro botafoguense batido, desperdiçou uma boa chance.

Na 31ª rodada, o Cruzeiro voltará a campo no próximo dia 22, uma sexta-feira, às 21h30, quando visitará o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Botafogo, dois dias antes, às 20h30, receberá o Brusque, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 0 BOTAFOGO

CRUZEIRO - Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Léo Santos e Matheus Pereira; Adriano (Marco Antônio), Lucas Ventura e Giovanni (Claudinho); Bruno José (Vitor Roque) (Keké), Thiago e Vitor (Rafael Sóbis). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Jonathan, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva (Carlinhos); Barreto, Pedro Castro e Chay (Luiz Henrique); Warley (Luís Oyama), Rafael Navarro (Rafael Moura) e Marco Antônio (Diego Gonçalves). Técnico: Enderson Moreira.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni, Fábio, Eduardo Brock e Adriano (Cruzeiro); Joel Carli, Enderson Moreira e Carlinhos (Botafogo).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA e PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).