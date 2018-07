Botafogo libera Herrera e Maicosuel para deixarem clube

Outro que deve deixar o Botafogo é o atacante argentino Herrera, que vai fazer exames nos Emirados Árabes, no Emirates Football Club. Ele deve ser negociado por R$ 6 milhões; com metade desta receita indo diretamente aos cofres do clube alvinegro.

Com a saída dos dois, o Botafogo deve intensificar esta semana a busca por reforços. O meia holandês Seedorf pode finalmente dar sua resposta ao clube, que negocia também com o atacante Rafael Marques, do Omiya Ardija (JAP).

O Botafogo, entretanto, desistiu da contratação do zagueiro Marcos Túlio Tanaka, do Nagoya Grampus (JAP). Segundo o gerente de futebol, Anderson Barros, "todos os esforços possíveis relacionados ao Tanaka foram feitos".

A diretoria botafoguense terminou nesta segunda de acertar o pagamento de dois meses de salários atrasados aos jogadores.