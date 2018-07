Botafogo libera volante Jadson para acertar com Udinese O Botafogo liberou o jovem volante Jadson para acertar sua transferência para a Udinese, da Itália. Na segunda-feira, o jogador viajou para a Europa para finalizar a negociação. O time é o mesmo que negociou com o meia Maicosuel, outro atleta com passagem pelo Botafogo.