Botafogo luta para acabar com sequência negativa no Brasileirão

RIO - Depois de duas derrotas seguidas no Engenhão e um total de quatro derrotas nos últimos cinco jogos disputados, o Botafogo se vê praticamente alijado da disputa do título do Campeonato Brasileiro. Com 55 pontos e na quinta colocação, o time carioca precisa derrotar o América-MG nesta quarta-feira, às 20h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), se quiser manter o sonho de ser campeão e mesmo para não se ver em situação delicada na luta por uma vaga na Libertadores.

No Botafogo, todos buscam explicações para a recente má fase depois de uma boa campanha durante toda a competição. Ninguém consegue achar um diagnóstico convincente, mas o técnico Caio Júnior começa a ser contestado.

"A gente ainda não conseguiu descobrir o que aconteceu com o time nos últimos jogos. Temos que aprender a jogar com o resultado adverso", avaliou o meia Maicosuel. "É normal o time cair de rendimento durante o Brasileiro. O grupo está fechado e focado e vamos buscar quatro vitórias (nas últimas quatro rodadas)."

Contra um adversário que vem de duas expressivas vitórias contra Corinthians e Fluminense e ainda alimenta o sonho da permanência na divisão de elite, o Botafogo vai ter sua força máxima. Apenas os reservas Lucas Zen, machucado, e Bruno Tiago, suspenso, não estão disponíveis.

"É uma equipe que ganhou do Corinthians e do Fluminense e tem uma expectativa de fugir do rebaixamento. O time tem um ataque rapidíssimo. Temos que sair com inteligência para ganhar", ensinou o volante Renato, ao comentar sobre os perigos de enfrentar o América-MG.