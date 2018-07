Botafogo luta para escapar da zebra na Copa do Brasil

No jogo de ida, houve um empate sem gols, o que força os botafoguenses a vencer nesta quarta-feira para avançar. Qualquer igualdade com gols classifica o time brasiliense. O retrospecto em confrontos parecidos preocupa o torcedor do Botafogo. O Americano (sem divisão) em 2009, o Santa Cruz (Série D) em 2010 e o Vitória (então na Série B) no ano passado eliminaram o clube carioca.

"Os clubes menores sempre dão a vida. É a chance de mostrar o trabalho. Eles vão querer fazer o mesmo agora. Temos que nos preparar para vencer", disse o atacante Bruno Mendes, que foi oponente do Botafogo na Copa do Brasil no ano passado, quando jogava pelo Guarani.

O técnico Oswaldo de Oliveira tem três desfalques importantes para tentar avançar à segunda fase da Copa do Brasil. O goleiro Jefferson está com a seleção brasileira para o amistoso contra o Chile, também nesta quarta-feira, no Mineirão. Enquanto isso, o meia Lodeiro e o volante Gabriel estão lesionados. Em seus lugares vão jogar Renan, Vitinho e Jadson, respectivamente.

"São jogadores importantes, que estavam bem encaixados no esquema, mas nosso elenco é qualificado. Precisamos de todos. Os que entram sempre dão o melhor", comentou o zagueiro Bolívar.

Com força máxima ou não, os botafoguenses vão precisar de paciência para construir a vitória de que precisam. O Sobradinho apelou para o antijogo na partida de ida, como forma de travar o ritmo do poderoso adversário. "A equipe do Sobradinho só marcou, quase não saiu. O goleiro fez cera no primeiro minuto de jogo. Acho que agora vai ser pior. Vão tentar levar para os pênaltis. Será preciso ter muita paciência, já que temos 90 minutos. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas estamos fortes", disse o atacante Rafael Marques.

Ciente disso, Oswaldo de Oliveira comandou treino de cobranças de pênaltis durante a semana - a decisão vai para os pênaltis em caso de novo empate por 0 a 0. Mas este é um cenário que o treinador do Botafogo certamente não quer ver se concretizar.