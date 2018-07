Botafogo luta para manter chance de título no Brasileiro Depois da derrota para o Cruzeiro na última quarta-feira, só resta ao Botafogo acreditar no sonho do título. E a missão, apesar de difícil, não é nada impossível. Uma vitória sobre o Bahia, neste domingo, a partir das 16 horas, no Maracanã, e uma derrota do time mineiro, no mesmo horário, para o Corinthians, no Pacaembu, diminuem a distância do líder de sete para quatro pontos - e com quase todo o segundo turno do Brasileirão ainda a ser jogado.