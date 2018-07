Botafogo mantém indefinição sobre comissão técnica

A diretoria do Botafogo informou que vai esperar a última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, para definir se mantém a atual comissão técnica ou se promove mudanças. Isso vale também para vários jogadores do elenco.

No clube, especula-se o nome do técnico Argel Fucks, que fez bom trabalho ao livrar o Figueirense do rebaixamento no Brasileirão, para eventualmente substituir Vagner Mancini na próxima temporada.

Mas há quem defenda no Botafogo a permanência de Vagner Mancini. Esse grupo justifica a opinião ressaltando que ninguém poderia fazer milagre no Campeonato Brasileiro com o atual elenco botafoguense - o clube carioca já foi rebaixado para a Série B no último fim de semana.

Para a despedida da divisão de elite, domingo, contra o Atlético-MG, em Brasília, o Botafogo não vai contar com Carlos Alberto, Zeballos, Jobson e Ramirez, todos contundidos, além de Junior Cesar, que está suspenso.