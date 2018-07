Botafogo mantém rodízio e Bolívar deve ser poupado

Quarta, o Botafogo, que até agora tem uma vitória e dois empates no Campeonato Carioca, enfrenta o Audax, às 17h, no estádio Moça Bonita. O técnico Oswaldo de Oliveira deve seguir com o revezamento de alguns titulares, como já fez no empate com o Bangu, na segunda rodada, quando poupou Márcio Azevedo e Antônio Carlos. Desta vez, Bolívar deve ser poupado, e com isso o jovem Dória ganha nova chance.

O lateral-direito Lucas foi relacionado pela primeira vez contra o Fluminense. "Lucas ainda não está preparado. Temos dois treinos ainda e se ele mostrar que está bem inicia o jogo", disse o treinador.

O técnico também espera um rendimento melhor do jovem atacante Bruno Mendes, que não está repetindo neste início de temporada o bom futebol do ano passado. "Ele está se recondicionando. Vejo ele agora na mesma situação de quando chegou ao clube. Ficou 45 dias se preparando. É visível que ainda não está bem no aspecto geral. Daqui a pouco ele vai voltar a ter aquelas boas apresentações".