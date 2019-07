Botafogo mantém silêncio e está próximo de anunciar ex-atacante do São Paulo

Ainda em silêncio como forma de protesto pelos dois meses de salários atrasados, o elenco do Botafogo seguiu sua programação e treinou nesta terça-feira no Engenhão visando o retorno das competições oficiais nacionais, paralisadas por quase um mês para a disputa da Copa América. A novidade do dia é a possível contratação do atacante Biro-Biro, que estava no São Paulo.

O jogador, que já treina com o elenco desde o dia 1º de julho, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj como atleta do Nova Iguaçu, que o emprestará ao clube carioca até junho de 2020. Outras contratações podem ser feitas, desde que seja no mesmo molde da operação de Biro Biro, isto é, sem custos, já que o Botafogo tem com poucos recursos.

O primeiro compromisso do Botafogo na retomada do calendário será no próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 16 horas, no Mineirão. O jogo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o time carioca ocupa o sétimo lugar, com 15 pontos.

Até lá, o time alvinegro fará mais quatro treinamentos e não haverá entrevistas coletivas, a não ser que os jogadores recebam os vencimentos em atraso ou sejam convencidos pela diretoria de dar fim à greve de silêncio. Caso não haja mudanças, apenas o técnico Eduardo Barroca falará antes do duelo em Belo Horizonte.

A greve de silêncio por parte do elenco teve início há uma semana. Por falta de pagamento, a sede do Botafogo ficou parte do dia sem luz e os atletas, que não recebem salários há dois meses, passaram a não conversar com os jornalistas e resolveram não participar de ações de marketing do clube.

Nos treinamentos, Barroca usou os dias sem partidas para aprimorar suas ideia de jogo, dando ênfase à saída de bola e à marcação sob pressão. A bola parada e as finalizações também foram prioridades nos últimos dias. O treinador deve alterar a equipe em algumas posições em relação à escalação que vinha utilizando. Os laterais Marcinho e Jonathan e o volante Alan Santos podem aparecer entre os titulares no domingo.