Botafogo marca clássico contra o Flamengo para Juiz de Fora

Em nota, o Botafogo destacou que Juiz de Fora é um "tradicional reduto alvinegro" e garantiu que sua torcida vai entrar pelo portão principal do Estádio Mário Helênio e ficar "em frente às câmeras de televisão".

O clássico entre Botafogo e Flamengo será válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca e estava inicialmente marcado para acontecer no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no dia 2 de abril, sábado.

Com Maracanã e Engenhão já entregues à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, os grandes do Rio estão jogando regularmente fora do Estado. O Vasco, por exemplo, fará seus três jogos como visitante na Taça Guanabara em outros estados. Visitou o Boavista em Cariacica (ES), pega o Flamengo em Brasília, dia 30 de março, e o Fluminense em Manaus, em 17 de abril.

O Fluminense atuou no Pacaembu no clássico contra o Flamengo e no Raulino de Freitas, em Volta Redonda, diante do Botafogo. Na primeira fase, jogou com o rival alvinegro em Cariacica e com o rubro-negro em Brasília. Assim, fará cinco clássicos em cinco cidades, de cinco estados diferentes.