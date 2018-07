Botafogo marca nos acréscimos e vence o Criciúma

CRICIÚMA - Mesmo sem Seedorf, Lodeiro, Jefferson e Gabriel, o Botafogo conseguiu uma importante vitória fora de casa neste domingo. No Heriberto Hulse, contou com um gol de Elias aos 46 minutos do segundo tempo e venceu o Criciúma, por 2 a 1, no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O jovem meia Octávio, vindo das categorias de base, recebeu uma oportunidade no time titular e correspondeu. Foi dele o gol de empate, após cruzamento de Rafael Marques, no começo do segundo tempo.

Antes, o Botafogo havia ficado um tempo inteiro atrás no placar. Com 3 minutos de jogo, Morais deu passe para Lins abrir o placar e colocar o time da casa na frente.

O gol da vitória só saiu aos 46. Elias aproveitou cruzamento de Edilson na área, pegou de voleio, e colocou o Botafogo na vice-liderança, com 36 pontos, a quatro do líder Cruzeiro.

O Criciúma, com 23 pontos, está na 11ª colocação. A equipe havia vencido os três jogos que fez com Sílvio Criciúma como interino. Com ele efetivado como treinador, os catarinenses voltaram a perder.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 1 X 2 BOTAFOGO

CRICIÚMA - Galatto; Sueliton, Ewerton Páscoa, Leonardo e Gilson; Serginho (Amaral), Elton e Morais (André Gava); Lins, Bruno Lopes (Weldon) e Marcel. Técnico - Sílvio Criciúma.

BOTAFOGO - Milton Raphael; Edilson, Bolívar, Dória e Julio César (Alex); Marcelo Mattos, Renato e Octávio (Gegê); Hyuri (Lima), Elias e Rafael Marques. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Lins, aos 3 minutos do primeiro tempo; Octávio, aos 8, e Elias, aos 46 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA - R$ 201.790,00.

PÚBLICO - 12.295.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).