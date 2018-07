Botafogo minimiza derrota e lembra que segue líder O Botafogo tentou minimizar a primeira derrota da equipe na temporada, sofrida no domingo, quando o time foi superado por 1 a 0 pelo Flamengo, no Engenhão, em duelo válido pela sétima rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O técnico Oswaldo de Oliveira lembrou que o time permanece na liderança do Grupo A.