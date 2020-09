Botafogo mira recuperação no Campeonato Brasileiro em semana com dois jogos

O empate por 1 a 1 contra o Atlético Goianiense, neste domingo, em Goiânia, manteve o Botafogo em campanha irregular no Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória e na zona de rebaixamento, o time carioca tenta deixar tudo isso para trás e mirar a recuperação na semana com dois jogos pelo torneio, um deles em um confronto direto.

Nesta quarta-feira, o Botafogo encara o Bahia, em jogo atrasado pela primeira rodada. Os dois times estão na zona da degola, separados por dois pontos (11 a 9). No final de semana, o clube alvinegro encara o Fluminense. As duas partidas acontecem no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

"A gente fica triste por mais um empate no campeonato, mas foi fora de casa, um adversário difícil. Agora é recuperar os pontos contra o Bahia, esse jogo adiado, para conseguir um resultado positivo", comentou o zagueiro Rafael Forster, titular neste final de semana.

O empate contra o Atlético Goianiense foi o oitavo do Botafogo em 11 jogos, o que complica bastante a posição da equipe no Brasileirão. "No primeiro tempo a gente conseguiu fazer um bom jogo. No segundo tempo também, foi um detalhe que fez a gente tomar um gol. Acontece. A gente fica triste por mais um empate, mas foi fora de casa, contra um adversário difícil", completou o defensor.