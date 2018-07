Botafogo mira vitória contra o Corinthians para amenizar pressão da torcida

Depois de receber inúmeras cobranças da torcida durante a última semana, o Botafogo espera reagir nesta segunda-feira contra o líder Corinthians, às 20 horas, no Engenhão, no Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, para minimizar a pressão e ganhar certo alívio para o restante da temporada.

Embora tenha investido menos em seu elenco do que outros grandes times, o Botafogo fez grande campanha na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Acabou, porém, eliminado nas quartas e na semifinal, respectivamente.

A derrota no clássico para o Vasco e o empate com o Avaí na última rodada, por fim, fizeram eclodir protestos. Tanto que um pequeno grupo de torcedores interpelou o elenco no saguão do aeroporto do Galeão, no Rio, após a viagem de volta de Florianópolis. Vencer nesta segunda-feira, assim, é fundamental para que os jogadores voltem a ter tranquilidade para trabalhar.

"A torcida tem direito de protestar, cobrar, mas sem violência, o que é o mais importante. Fomos eliminados na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas estamos juntos com os torcedores", pondera o meia-atacante Marcos Vinícius. "A gente também teve uma queda, então é muito importante voltarmos a vencer nesse jogo."

Na sétima colocação com 44 pontos, o Botafogo deve ter um time similar ao empate contra o Avaí. Uma mudança confirmada é a presença do zagueiro argentino Carli, que retorna após cumprir suspensão, assim como o técnico Jair Ventura, que não pôde ficar na beira do gramado. Marcos Vinícius também pode ganhar a vaga de Matheus Fernandes no meio.