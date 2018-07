Botafogo monta pebolim gigante para receber o Corinthians

Os clubes do interior paulista transformam os jogos contra os grandes em oportunidades para aumentar a arrecadação com a bilheteria e também para elevar o número de sócios-torcedores. Para receber o Corinthians neste domingo no Estádio Santa Cruz, o Botafogo preparou um pebolim gigante para os torcedores.

Serão selecionados 16 sócios-torcedores do time de Ribeirão Preto que acessarem as redes sociais do clube e seguirem as instruções. Segundo os dirigentes, o pebolim gigante é uma inovação, que será realizada pela primeira vez em uma partida oficial de futebol.

"Sempre que o Corinthians vem jogar em Ribeirão, a cidade recebe grande público e, por isso, um dos nossos objetivos é de promover os benefícios de um botafanático", disse o vice-presidente de marketing do Botafogo, Ary Engracia Garcia, referindo-se ao sócio-torcedor do clube.

O jogo de domingo representa o duelo entre as duas melhores defesas do Campeonato Paulista. O Corinthians sofreu seis gols em oito jogos; o Botafogo fica logo atrás com somente sete gols tomados. São Paulo e Oeste também sofreram apenas sete gols até aqui. O Corinthians é o líder do Grupo D com 17 pontos e melhor equipe na classificação geral. Já o time de Ribeirão é o quarto colocado do Grupo A, o do Santos, com dez pontos.