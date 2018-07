Botafogo mostra eficiência e ganha do Rio Claro no Paulistão

O Botafogo aproveitou uma das raras oportunidades que teve durante todo o jogo e, com gol de Rodrigo Andrade no segundo tempo, venceu o Rio Claro por 1 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida deste sábado foi realizada em Limeira (SP) porque o estádio Augusto Schimidt, em Rio Claro (SP), está interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A estreia com o pé direito coloca o Botafogo entre os líderes do Grupo C ao lado do Palmeiras, com três pontos, mas está atrás devido ao saldo de gols: 3 contra 1. Já o Rio Claro fica sem pontuar no Grupo B.

Após um início bastante truncado e com nenhum lance de perigo, o jogo ganhou em emoção na segunda metade do primeiro tempo. O Rio Claro criou três oportunidades seguidas com Nando Carandina (duas vezes) e Matheus. Em todas, a bola passou raspando a trave de Renan Rocha. A resposta do Botafogo veio aos 35 minutos, quando Zé Roberto recebeu cruzamento rasteiro, dominou e bateu colocado, por cima do travessão.

Aproveitando o cansaço do adversário, o Botafogo voltou ligado no segundo tempo e abriu o placar aos 16 minutos. Wesley fez grande jogada pelo lado direito, cruzou rasteiro e Rodrigo Andrade apenas tirou de Richard.

Satisfeito com o resultado, o time de Ribeirão Preto (SP) passou apenas a se defender. O Rio Claro partiu para cima e quase empatou em cobrança de falta do zagueiro Gilberto, mas Renan Rocha fez linda defesa.

O Rio Claro volta a campo nesta quarta-feira contra o Marília, às 19h30, no estádio Bento de Abreu, em Marília (SP), pela segunda rodada. Na quinta, o Botafogo recebe o Audax, às 21 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

RIO CLARO 0 x 1 BOTAFOGO

RIO CLARO - Richard; Vinícius Bovi, Pitty, Gilberton e Renan Luis; Alê, Nando Carandina (Nenê Bonilha), Matheus, Jeferson Paulista (André Luiz) e Guaru; Macena (Dênis Murilo). Técnico: Buião.

BOTAFOGO - Renan Rocha; Gimenez, Eli Sabiá, Halisson (Carlos Henrique) e Dênis; André Rocha, Liel (Bruno Costa), Luciano Sorriso (Baratella) e Rodrigo Andrade; Zé Roberto e Wesley. Técnico: Alexandre Ferreira.

GOL - Rodrigo Andrade, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - André Rocha (Botafogo).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 17.780,00.

PÚBLICO - 679 pagantes.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).