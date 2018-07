Botafogo mostra interesse na contratação de Muriqui

Enquanto isso, a diretoria do Botafogo acertou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante Renan Leite, de 20 anos, para defender o Duque de Caxias no próximo Campeonato Carioca. O atleta não teve chances na equipe principal botafoguense, mas fez parte do elenco que foi campeão carioca de juniores neste ano.

E o Botafogo voltou a mostrar interesse na contratação do meia Andrezinho, do Internacional. Em 2011, a diretoria do clube carioca chegou a ficar confiante na vinda do atleta, mas não houve acordo, porque ele preferiu continuar em Porto Alegre.