Botafogo mostra otimismo na buscar por reforços

"Estou bastante otimista. Algumas negociações que fazemos parecem lentas, mas é porque são feitas com muito cuidado e respeito aos princípios do clube. Já sabemos quem queremos e estamos trabalhando para trazer", explicou André Silva, em entrevista ao site oficial do Botafogo.

Ele, inclusive, promete um grupo forte para 2011, para atender aos pedidos do técnico Joel Santana. "O time será mais competitivo e será candidato a brigar por todos os títulos que disputar. Se vamos conseguir vencer, não sei, mas vamos lutar por tudo até o fim", avisou.

Enquanto pensa na próxima temporada, André Silva fez um balanço positivo do Botafogo em 2010. "O ano pode ser considerado bom. Em relação a 2009, houve uma evolução grande. Estávamos com um gosto ruim de perder três finais seguidas para o Flamengo e mudamos isso com uma conquista inédita, um Campeonato Carioca no qual fomos amplamente superiores e ganhamos os dois turnos. No Campeonato Brasileiro, fizemos um bom papel, mas é lógico que nossas pretensões eram maiores - terminou em sexto lugar. Gostamos da temporada, mas temos que pensar em fazer a próxima ser melhor", afirmou o dirigente.