Botafogo não consegue liberar Bruno Mendes para jogar

Os advogados do atacante entraram com um mandado de segurança para liberá-lo para jogar pelo clube carioca, mas até esta sexta o pedido não havia sido avaliado. O Botafogo conseguiu a marcação de uma audiência com as partes envolvidas para o dia 11 de janeiro de 2013.

"O Bruno está confuso, triste, chateado. Ele tem 18 anos, teve uma ascensão surpresa e inesperada e está sendo podado da possibilidade de dar continuidade. Espero que as coisas tenham um desenlace favorável ao Botafogo e ao jogador", comentou o técnico Oswaldo de Oliveira, que não poderá contar com a promessa para o clássico final contra o Flamengo, no dia 2 de dezembro.