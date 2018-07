Botafogo não desiste de contratar o atacante Dagoberto, do Inter

SÃO PAULO - A diretoria do Botafogo corre atrás de seu primeiro reforço para a temporada de 2013. E gostaria muito que fosse o atacante Dagoberto, ex-São Paulo e que não se acertou no Inter no ano passado. Embora a transferência do jogador esteja difícil, o clube de General Severiano ainda não deu por encerradas as tratativas e sonha com o jogador.

O negócio emperra no salário de Dagoberto, uma vez que os dois clubes já chegaram num acordo. Dagol pede mais do que o Botafogo gostaria de pagar por ele mensalmente. As bases não foram reveladas, mas estima-se que o salário esteja perto dos R$ 300 mil por mês.

Representantes do jogador pretendem se reunir novamente com os dirigentes do Botafogo. Para a posição, o clube carioca não tem nenhum outro jogador em vista. Ocorre que também entende que Dagoberto está encostado no Inter e poderá ter boas chance no Botafogo em 2013, onde seria titular absoluto.

Até agora o elenco alvinegro teve duas baixas: Caio e Elkeson. Uma terceira poderá acontecer em breve. A Juventus, da Itália, que repassou o zagueiro Lúcio para o São Paulo está de olho em Doria para a posição. A oferta inicial foi de 6 milhões de euros (R$ 16,2 milhões). O Botafogo achou baixa e pede pelo menos 10 milhões de euros (R$ 27 milhões).