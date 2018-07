Botafogo não está com essa bola toda, alerta Marcelo Mattos

"Do lado de lá tem jogadores experientes e nós estamos preparados. Lideramos agora, mas não estamos com essa bola toda não", alertou após o treino desta quinta-feira. "Sabemos que vai ser um jogo difícil e temos que encarar como foi contra o Flamengo." No último domingo, a equipe teve dificuldades para bater o clube da Gávea.

Responsável pela marcação, Marcelo Mattos quer a equipe atenta ao atacante Fred. "É um grande jogador e costuma fazer gols contra o Botafogo. É um jogador de seleção brasileira e temos que ter cuidado com ele. Precisamos ter atenção no jogo de domingo."

O dia também ficou marcado pela convocação do goleiro Jefferson para dois amistosos da seleção brasileira, o que pode tirar o jogador de três jogos do clube. "Ele faz falta até no treino. É um monstro e se tiver que servir à seleção brasileira é um presente que está tendo por merecimento. Temos bons goleiros e eu confio muito no Renan e no Helton", disse o volante botafoguense.