Botafogo não perderá foco na parada, diz Marcelo Mattos

"Essa parada no meio do campeonato preocupava, às vezes se perde o foco, mas aqui não", assegurou o volante. "Desde o primeiro treino todos estão se dedicando ao máximo para continuar o que estávamos fazendo, sem baixar a nossa guarda. Foi uma semana bem trabalhada, todos estão de parabéns e prontos para enfrentar o Figueirense no dia 3", disse.

As declarações de Mattos vão de encontro as previsões do atacante Rafael Marques. No início da semana, ele afirmara que a parada no Brasileirão poderia prejudicar o ritmo de jogo do Botafogo. O volante, contudo, garante que a motivação dos jogadores podem ser vista nos treinos, no CT João Saldanha.

"Temos que fazer o melhor no treinamento. A vontade e a dedicação a gente leva para os jogos. É o que acontece no Botafogo. Dá gosto de ver a rapaziada trabalhando, se cobrando e se incentivando. Fico feliz de ver o treino do Botafogo", declarou.

Após voltar aos trabalhos nesta semana, o elenco do Botafogo ganhará folga neste fim de semana. E retornará às atividades na segunda-feira.