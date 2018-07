Botafogo negocia com Corinthians para ter meia peruano Ramirez

Em posição intermediária no Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue em busca de reforços. Nesta terça-feira, a diretoria do clube carioca avançou nas negociações para trazer por empréstimo até o fim da temporada o meia peruano Ramirez, que está encostado no Corinthians.

A concretização do negócio deve acontecer até o fim de semana, mas, para isso, o Corinthians deverá aceitar pagar parte dos salários do jogador, como já faz com o atacante Emerson, outro emprestado ao Botafogo.

Caso se confirme a transação, o meia peruano será o quarto reforço a chegar ao Botafogo nos últimos dois meses a custo zero. Os outros foram João Gabriel, da Matonense, Yuri Mamute, do Grêmio, e Rogério, do Náutico. Mesmo porque, o clube carioca passa por grave crise financeira desde que teve suas contas bloqueadas pela Justiça.