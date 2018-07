Botafogo negocia para manter Antonio Carlos no time O Botafogo está negociando com o Atlético Paranaense a prorrogação do empréstimo do zagueiro Antonio Carlos. Para o Botafogo, a permanência dele é uma das prioridades do clube para a temporada de 2011, já que neste ano o jogador foi muito importante tanto na defesa quanto no ataque - marcou sete gols no Campeonato Brasileiro.