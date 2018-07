Botafogo negocia renovação de Joel Santana O Botafogo já trata com interesse a renovação de contrato do técnico Joel Santana. Apesar do time ter ficado fora da Copa Libertadores, competição que passou a ser prioridade a partir da metade do Campeonato Brasileiro, há uma satisfação geral entre dirigentes e torcedores, que avaliam como positiva a presença de Joel no clube.