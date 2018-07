Botafogo obtém recurso e libera Loco Abreu e Herrera O Botafogo conseguiu um efeito suspensivo para os atacantes Loco Abreu e Herrera, suspensos em quatro e cinco jogos por confusões no confronto com o Avaí pela Copa do Brasil. No entanto, os dois só terão condições de atuar a partir da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Estão fora, portanto, da estreia, domingo, contra o Palmeiras, em São José do Rio Preto.