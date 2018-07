Botafogo oficializa a contratação do meia Elkeson

"Estou muito feliz e orgulhoso de estar no Botafogo. É uma satisfação muito grande vestir essa camisa, que tantos grandes jogadores já usaram. Felizmente, deu tudo certo. Agora, quero mostrar meu futebol e fazer o meu melhor pelo clube", declarou Elkeson, que ainda nesta quarta participará de seu primeiro treino com os novos companheiros.

Para acertar com o meia, destaque do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2010, o Botafogo venceu uma batalha com o rival Fluminense e o Atlético-MG, que também tentavam a contratação do atleta.

Elkeson tinha 50% dos seus direitos ligados ao Benfica, de Portugal, e por isso não havia sido oficialmente anunciado. Os valores da negociação não foram divulgados, mas estipula-se que o clube carioca tenha desembolsado cerca de R$ 5 milhões. Apesar do vínculo com os portugueses, o jogador, de 21 anos, atuou apenas pelo Vitória ao longo da carreira.

O meia chega para dividir a responsabilidade pela criação das jogadas da equipe com Maicosuel, que voltou recentemente de contusão. É a terceira contratação do Botafogo, que já havia acertado com Cortês e Thiago Galhardo para o Campeonato Brasileiro.