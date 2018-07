Botafogo oficializa contratação de lateral Jorge Wagner

RIO - O Botafogo confirmou nesta sexta-feira a primeira contratação para 2014, quando o clube voltará a disputar a Copa Libertadores após 18 anos. Trata-se do armador e lateral-esquerdo Jorge Wagner, 35 anos, que foi campeão da competição sul-americana em 2006, quando defendia o Internacional.

Com passagem por oito clubes, Jorge Wagner volta ao Brasil após três temporadas no Japão, onde defendeu o Kashiwa Reysol. O jogador assinou contrato por um ano e será apresentado no fim da tarde em General Severiano.

Além dele, o Botafogo planeja contratar mais dois jogadores, mas a prioridade do clube é manter seus principais jogadores. O goleiro Jefferson vem sendo assediado por outros clubes, mas tem uma multa rescisória considerada alta.

Já o meia Seedorf já fala abertamente em se tornar treinador. O contrato do holandês vence em 30 de junho do próximo ano, antes mesmo das finais da Libertadores, previstas para acontecerem somente após a Copa do Mundo.