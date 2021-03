Botafogo oficializa contratação de meia Felipe Ferreira, ex-Cuiabá e Vasco

O Botafogo anunciou a contratação do meia Felipe Ferreira, de 26 anos, que estava no Cuiabá e foi treinado por Marcelo Chamusca durante o Campeonato Brasileiro da Série B de 2020. O jogador chega à equipe alvinegra para suprir a perda de Bruno Nazário, que será jogador do América-MG.

O novo contratado do Botafogo atuará por empréstimo, com vínculo até o fim da atual temporada. O atleta terá a concorrência no meio de campo de Cesinha e Matheus Frizzo. Felipe Ferreira foi revelado pelo Grêmio e depois passou por Atlético Goianiense, Tubarão, Ferroviária, Matonense, Taubaté, CRB e Vasco da Gama, onde jogou apenas nove jogos em 2019.

Leia Também Botafogo joga mal e fica no 0 a 0 com o Bangu no Engenhão

Além de Felipe Ferreira, a equipe botafoguense já anunciou outras oito contratação para 2021: o goleiro Douglas Borges, os zagueiros Carli e Gilvan, o lateral Jonathan, os meio-campistas Matheus Frizzo e Pedro Castro e os atacantes Ronald e Marcinho.

Felipe Ferreira é do Fogão! Meia-atacante chega para reforçar o Glorioso na temporada. Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! ☑ #VamosBOTAFOGO ⭐ pic.twitter.com/W8oJjVz4B4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 14, 2021

Sob o comando de nova diretoria, o Botafogo busca mudar o perfil de seu elenco para encarar uma temporada cheia de desafios. Ciente das dificuldades econômicas - causadas não somente pela pandemia do novo coronavírus, como também por más gestões anteriores -, a equipe carioca não quer passar pelos menos problemas do Cruzeiro, que terá de jogar a sua segunda temporada na Série B do Campeonato Brasileiro.

O time de Marcelo Chamusca já conquistou sua classificação à segunda fase da Copa do Brasil, após superar o Moto Club, no Maranhão, por 5 a 0. O próximo adversário sairá do confronto entre Rio Branco de Venda Nova e ABC. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo está invicto, somando cinco pontos, após dois empates e uma vitória. Neste sábado, o alvinegro ficou no empate sem gols com o Bangu.