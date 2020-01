Botafogo oficializa contratação do meia japonês Keisuke Honda

Keisuke Honda vai defender o Botafogo em 2020. Nesta sexta-feira, a longa negociação com o jogador japonês chegou ao fim com êxito para o clube carioca, que anunciou a contratação do meia através das redes sociais, mesmo modo pelo qual o asiático confirmou a sua transferência para o futebol brasileiro.

"Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda, muito prazer. Eu jogo no Botafogo. Vamos nos ver no Rio de Janeiro. Até logo, obrigado, tchau", afirmou Honda em vídeo divulgado no seu perfil no Twitter.

O anúncio da contratação de Honda pelo Botafogo era esperada desde o início da semana, mas a negociação ganhou algum ar de suspense quando o jogador declarou que estava em conversações com o time carioca, porém ainda não havia chegado a um acordo. Nesta sexta, porém, a transação foi sacramentada.

No Botafogo, Honda deve assumir a função de camisa 10, que neste início de temporada vem sendo exercida por Bruno Nazário. E o meia japonês será um adicional de experiência a um elenco que passou por várias mudanças após o fim da temporada 2019, perdendo jogadores com rodagem, como Diego Souza, apostando na contratação de jovens.

Honda, de 33 anos, foi convocado para defender o Japão em três Copas do Mundo e marcou 37 gols pela equipe nacional, com 98 gols marcados. O meia também possui experiência no futebol europeu, com passagens por clubes como o CSKA Moscou, de 2010 a 2013, e o Milan, de 2014 a 2017. E o seu último time foi o holandês Vitesse, no ano passado, onde pouco atuou.