Botafogo oficializa contratação do técnico Renê Simões

O Botafogo anunciou oficialmente na noite desta terça-feira a contratação do técnico René Simões para a próxima temporada. A chegada do treinador deve dar início às movimentações para reforçar o escasso elenco botafoguense para a disputa Série B do Campeonato Brasileiro em 2015 - recentemente, o clube dispensou 17 jogadores.

Renê foi indicado pelo ex-jogador Carlos Alberto Torres e chega ao clube como uma opção que se encaixa na restrita realidade financeira do clube, além de ter experiência na disputa da Série B - foi campeão pelo Coritiba, em 2007.

O último time que René comandou foi o Atlético-GO, até agosto de 2013. Durante o período em que ficou fora do campo, passou por cursos de reciclagem e formação no Brasil e na Europa. Nesta quarta-feira o técnico vai realizar uma coletiva de imprensa na sede do clube para falar de suas metas para a próxima temporada.