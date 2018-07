Botafogo paga dívida com o Kashima para evitar risco de perder pontos O Botafogo emitiu comunicado nesta quinta-feira para informar que pagou a dívida que tinha com o Kashima Antlers, do Japão, pela contratação do meia Fellype Gabriel, hoje jogador do Palmeiras. Os japoneses haviam acionado a Fifa reclamando do clube carioca, que poderia perder seis pontos no Brasileirão.