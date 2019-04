Botafogo paga salários de fevereiro e reduz dívida com elenco

Em crise financeira, o Botafogo amenizou, um pouco, as suas dívidas com o elenco ao realizar nesta terça-feira o pagamento dos salários relativos a fevereiro dos jogadores e demais membros do departamento de futebol. Os pagamento de março, que deveriam ter sido quitados na última sexta, continuam atrasados.

Os valores relativos aos direitos de imagem, porém, ainda não foram pagos pelo Botafogo. Nesse caso, o clube assegura já contar com os recursos financeiros para quitar a dívida, o que só não foi realizado nesta terça-feira por problemas provocados pelas fortes chuvas no Rio. Assim, a expectativa é para que isso seja realizado na quarta.

Insatisfeito com os atrasos salariais, o elenco do Botafogo não concentrou na semana passada na véspera do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude. A partida, realizada, no Engenhão, terminou empatada em 1 a 1.

Os times voltarão a se enfrentar nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, sendo que a equipe vencedora avançará de fase, enquanto nova igualdade levará o duelo aos pênaltis. Se classificar será importante financeiramente ao Botafogo, pois renderá premiação de R$ 1,9 milhão, distribuída pela CBF.