Botafogo para em Wilson e tem série interrompida com empate sem gols com Coritiba

Com ótima atuação do goleiro Wilson, o Coritiba interrompeu a sequência de cinco vitórias do Botafogo e arrancou um bom empate sem gols, neste sábado, no estádio Luso Brasileiro, no Rio. Mesmo com o resultado, os cariocas seguem no G-6, enquanto que os paranaenses, que não vencem há cinco jogos, continuam fora da zona do rebaixamento ao final desta 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o ponto conquistado, o Coritiba está na 15.ª posição com 39 pontos, três a mais que o Vitória, equipe que abre a faixa dos quatro piores da competição. O Botafogo segue no grupo de classificação para a Copa Libertadores. O time alvinegro, que volta a campo no próximo dia 6, um domingo, no clássico contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio, é o quinto colocado, com 54 pontos. No mesmo dia, o clube alviverde enfrenta o Atlético Mineiro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Diferente dos últimos jogos, o técnico Jair Ventura abandonou a formação com três volantes para um time mais ousado com três atacantes: Sassá, Rodrigo Pimpão e Neilton. Porém, a nova organização tática não surtiu o mesmo efeito. Apesar de ter maior posse de bola, a equipe não conseguia furar o bloqueio adversário e tinha problemas no contra-ataque.

O primeiro susto saiu aos 15 minutos, quando Leandro aproveitou o buraco na defesa, mas demorou a finalizar e perdeu o gol. Aos 29, foi a vez de Kazim Richards. O inglês naturalizado turco chutou de fora da área e fez o goleiro Sidão fazer boa defesa. A melhor tentativa do Botafogo foi na bola parada. Camilo levantou na área, Emerson chutou forte e Wilson fez ótima intervenção.

No final do primeiro tempo, o Botafogo cresceu. Após boa jogada de Neilton, Rodrigo Pimpão chutou cruzado e Wilson fez mais uma boa defesa. Na etapa final, o time alvinegro voltou explorando as laterais e quase abriu o placar com Camilo, que parou em nova aparição do arqueiro paranaense.

O goleiro do Coritiba era o nome do jogo. Aos 16 minutos, salvou mais uma vez em tentativa de Sassá, na pequena área, após cobrança de escanteio. Do outro lado, Sidão também apareceu com destaque ao defender cabeceio de Amaral, aos 22.

O jogo ficou mais aberto, com chances para os dois times. A melhor foi do Botafogo, aos 39 minutos, quando Neilton tabelou com Camilo e cruzou para Vinícius Tanque, que pegou mal na bola e perdeu a oportunidade. Nos acréscimos, o centroavante teve uma nova tentativa, quando cabeceou forte e Wilson fez ótima defesa para segurar o empate sem gols no estádio Luso Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 x 0 CORITIBA

BOTAFOGO - Sidão; Alemão, Carli, Emerson e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Neilton, Sassá (Vinícius Tanque) e Rodrigo Pimpão (Gervasio Núñez). Técnico: Jair Ventura.

CORITIBA - Wilson; César Benítez (Geovane), Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Amaral, Ruy e César González; Iago (Thiago Lopes), Leandro (Vinícius) e Kazim Richards. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

CARTÕES AMARELOS - Emerson, Alemão, Neilton, Bruno Silva e Carli (Botafogo); Wilson, Leandro e Carlinhos (Coritiba).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/SP).

RENDA - R$ 480.060,00.

PÚBLICO - 13.758 pagantes (15.170 no total).

LOCAL - Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).