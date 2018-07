Botafogo-PB empata, aproveita tropeço do Fortaleza e lidera Grupo A da Série C

Os dois primeiros colocados do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C abriram, neste sábado, a 14.ª rodada. O Botafogo-PB assumiu a liderança isolada, com 23 pontos, ao empatar por 2 a 2 com o River, no Piauí. Para tanto contou ainda com a derrota do Fortaleza, por 2 a 1, para o ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN).

A derrota custou caro ao Fortaleza que caiu para terceiro lugar, com 22 pontos. É a mesma pontuação do ABC, que leva ligeira vantagem no saldo de gols - 5 a 4 e fica na vice-liderança. O River, com 12 pontos, continua na lanterna e ameaçado pelo rebaixamento.

A situação complicada é da Portuguesa no Grupo A. Ela voltou a perder dentro do Canindé. Desta vez levou a virada do Juventude, por 2 a 1, caindo para a nona posição, com 11 pontos. Perdeu uma posição para o Macaé que segurou o empate sem gols com o Mogi Mirim, no interior paulista, e chegou aos 12 pontos, em oitavo.

De outro lado, o Juventude continua em alta. Sem perder há nove jogos, o time gaúcho vai dormir na vice-liderança, com 23 pontos, cinco a menos do que o Guarani. O Mogi parece longe do G4, zona de classificação, com 20 pontos, em sétimo lugar.

A rodada continua no domingo com cinco jogos e via ter outro na segunda-feira. Após esta rodada, vão faltar apenas quatro rodadas para definir os quatro classificados de cada grupo e que vão depois brigar pelo acesso.

Confira os jogos da 14.ª rodada da Série C:

Sábado

Portuguesa-SP 1 x 2 Juventude-RS

Mogi Mirim-SP 0 x 0 Macaé-RJ

River-PI 2 x 2 Botafogo-PB

ABC-RN 2 x 1 Fortaleza-CE

Domingo

11 horas

Guaratinguetá-SP x Botafogo-SP

15 horas

Ypiranga-RS x Tombense-MG

16 horas

Salgueiro-PE x Cuiabá-MT

19 horas

ASA-RN x América-RN

19h30

Boa Esporte-MG x Guarani-SP

Segunda-feira

Remo-PA x Confiança-SE