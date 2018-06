Botafogo-PB empata com o Globo-RN e fica fora do G4 da Série C do Brasileiro

O Botafogo-PB desperdiçou a chance de retornar ao G4 (zona de classificação) do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - ao ficar no empate por 1 a 1 diante do Globo-RN, em partida realizada nesta segunda-feira, no estádio Amigão, em João Pessoa, pela oitava rodada.

+ Leia mais sobre Futebol

Com o resultado, o Botafogo-PB terminou na quinta colocação com 11 pontos, dois atrás do Santa Cruz-PE, que entrou na zona de classificação. O Atlético Acreano-AC é o líder com 16 pontos, seguido por Confiança-SE, com 15, e ABC-RN, com 14. No descenso, Remo-PA e Náutico-PE aparecem com sete.

No jogo, o Globo saiu na frente com Romarinho, aos 27 minutos. O gol deixou a torcida irritada e o time da casa só se acalmou com o empate, marcado por Marcos Aurélio, de pênalti, aos 47. No segundo tempo, apesar da pressão, o time paraibano não conseguiu a vitória. O clube potiguar estreou o técnico Higor César no lugar de Fernando Tonet.

Pelo Grupo B, o destaque do final de semana ficou por conta do Botafogo-SP, que derrotou o Ypiranga-RS por 3 a 0, em Erechim (RS), e assumiu a primeira posição, com 15 pontos. A briga pela classificação está embolada com Tombense-MG e Operário-PR, ambos com 14, e Luverdense-MT, com 13.

Na zona de rebaixamento, o Joinville-SC tem apenas quatro pontos, a cinco do Volta Redonda-RJ, o primeiro fora do descenso. Em penúltimo lugar aparece o Tupi-MG, com oito.

Confira a 8.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Bragantino-SP 0 x 0 Operário-PR

Tombense-MG 3 x 2 Cuiabá-MT

Volta Redonda-RJ 2 x 3 Tupi-MT

Santa Cruz-PE 1 x 0 Juazeirense-BA

ABC-RN 2 x 0 Náutico-PE

Domingo

Ypiranga-RS 0 x 3 Botafogo-SP

Confiança-SE 0 x 0 Atlético Acreano-AC

Luverdense-MT 2 x 0 Joinville-SC

Remo-PA 0 x 1 Salgueiro-PE

Segunda-feira

Botafogo-PB 1 x 1 Globo-RN