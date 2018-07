Botafogo-PB empata fora e assume a ponta do Grupo B da Série C

Com 11 pontos, o Botafogo tem 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, que domingo enfrenta o Salgueiro no interior de Pernambuco.O visitante saiu na frente, logo aos três minutos, com Danielzinho, mas sofreu o empate aos 30 minutos com Richardson, de cabeça. O resultado deixou o time potiguar com sete pontos, em sétimo lugar.

QUEDA NO MANGUEIRÃO - Em Belém, o Remo voltou a decepcionar sua torcida ao empatar por 1 a 1 com o ABC. O time paraense continua sem vencer no Mangueirão, mas soma nove pontos, em terceiro lugar. O ABC tem oito pontos, em sexto.

Os dois gols saíram no primeiro tempo. Jones Carioca abriu o placar aos cinco, de cabeça, para o visitante e Edno empatou, com leve toque de cabeça, aos 22 minutos.

O Remo deixou o campo sob vaias da torcida. Nos vestiários, o técnico Marcelo Veiga entregou o cargo.

MAIS JOGOS - A rodada vai ter sete jogos no domingo, sendo três pelo Grupo A e quatro pelo Grupo B. O encerramento está marcado para segunda-feira à noite, no Canindé, no confronto paulista entre Portuguesa e Guarani.

Confira os jogos da sexta rodada da Série C:

Sábado

Remo 1 x 1 ABC

América-RN 1 x 1 Botafogo-PB

Domingo

11h - Botafogo-SP x Juventude

Guaratinguetá x Tombense

15h - Ypiranga-RS x Macaé

16h - Boa x Mogi Mirim

ASA x Cuiabá

River-PI x Confiança

19h - Salgueiro-PE x Fortaleza

Segunda-feira

20h - Portuguesa x Guarani