Botafogo-PB faz 3 no Ceará e abre boa vantagem na Copa do Brasil

No jogo de volta, na próxima quarta-feira, em Fortaleza, o time paraibano poderá perder por até dois gols de diferença para chegar às oitavas de final da competição. O Ceará precisa devolver os 3 a 0 para levar a definição para os pênaltis ou ganhar por quatro gols de diferença para definir o duelo nos 90 minutos.

Embalado pela boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, onde lidera o Grupo A, com 15 pontos, o Botafogo se impôs em campo diante de um adversário com algumas baixas e muito dispersivo. Talvez estivesse preocupado em permanecer no G4 - zona de acesso do Brasileiro da Série B. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, quando aos 40 minutos o Ceará perdeu o lateral Tiago Cametá expulso. Com isso, o visitante perdeu força e não reagiu na etapa final.

O primeiro gol saiu aos seis minutos, quando João Paulo cruzou rasteiro e o zagueiro Sandro, desequilibrado, tentou tirar e mandou contra suas próprias redes. O miolo da defesa cearense voltou a falhar aos 28 minutos. Pedro Castro cruzou, a bola quicou entre os zagueiros e sobrou para Plínio. O zagueiro e capitão botafoguense ajeitou na bola e bateu de primeira, num belo gol.

No segundo tempo, o Botafogo administrou bem a vantagem numérica e no placar, além de criar várias chances para ampliar. Aos 17, o zagueiro Plínio apareceu de novo na área para aproveitar a bola quicando na defesa e mandar pra as redes. Com 3 a 0, o Botafogo ficou à vontade em campo. Poderia ter forçado e feito mais gols.

No fim de semana, o Botafogo enfrenta, por coincidência, outro clube cearense: o Fortaleza, domingo, às 19 horas, no Castelão, pela nona rodada, a última do primeiro turno da Série C. O Ceará vai entrar em campo no sábado, às 16 horas, contra o Vila Nova-GO no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela 16ª rodada da Série B.